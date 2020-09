Dediščina strahov za zaveso

»Železna zavesa se je spustila od Szczecina na Baltiku do Trsta na Jadranu. Na drugi strani so ostale prestolnice vseh starodavnih držav srednje in vzhodne Evrope,« je leta 1946 v znanem govoru, s katerim je napovedal hladno vojno, dejal Winston Churchill. Starodavna Evropa, ki jo je omenil britanski državnik, je imela v javni predstavi zares nadvse arhaično podobo: gotski stolpi cerkva v Pragi in Krakovu, srednjeveški gradovi in utrdbe na gozdnatih pobočjih Karpatov ter arhaična mesteca in vasice, v katerih se življenje že stoletja ni kaj dosti spremenilo.Vendar smo te države komaj nekaj desetletij zatem imenovali nova Evropa: ...