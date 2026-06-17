Dela, ki preživijo

Gaudí in Plečnik nas učita, da so najpomembnejša arhitekturna dela ta, ki se nadaljujejo tudi po smrti avtorja ter nas povezujejo in povzdigujejo iz povprečja.

Desetega junija, sto let po smrti Antonija Gaudíja, se je Barcelona globoko poklonila temu velikemu arhitektu. Papež Leon XIV. je v znameniti baziliki Sagrada Família daroval slovesno mašo in blagoslovil stolp Jezusa Kristusa, najvišji stolp bazilike, ki se zdaj dviga 172,5 metra nad mestom. Sagrada Família, sto let po smrti njenega avtorja, s tem še ni končana. Delo se nadaljuje. In v tem je tudi njena moč, v katedralskem mišljenju, ki presega eno življenje, ki v skupni cilj poveže različne generacije, ki ne živijo hkrati. Tako kot so katedrale gradili nekoč. Gaudí je umrl leta 1926, tri dni po tem, ko ga je zbil tramvaj. Zaradi skromnega, asketskega videza ga mimoidoči niso prepoznali. Imeli naj bi ga za berača. Zadnja leta je skoraj v celoti posvetil Sagradi Famílii. Arhitektura ...