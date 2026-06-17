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    Dela, ki preživijo

    Gaudí in Plečnik nas učita, da so najpomembnejša arhitekturna dela ta, ki se nadaljujejo tudi po smrti avtorja ter nas povezujejo in povzdigujejo iz povprečja.
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Desetega junija, sto let po smrti Antonija Gaudíja, se je Barcelona globoko poklonila temu velikemu arhitektu. Papež Leon XIV. je v znameniti baziliki Sagrada Família daroval slovesno mašo in blagoslovil stolp Jezusa Kristusa, najvišji stolp bazilike, ki se zdaj dviga 172,5 metra nad mestom. Sagrada Família, sto let po smrti njenega avtorja, s tem še ni končana. Delo se nadaljuje. In v tem je tudi njena moč, v katedralskem mišljenju, ki presega eno življenje, ki v skupni cilj poveže različne generacije, ki ne živijo hkrati. Tako kot so katedrale gradili nekoč.       Gaudí je umrl leta 1926, tri dni po tem, ko ga je zbil tramvaj. Zaradi skromnega, asketskega videza ga mimoidoči niso prepoznali. Imeli naj bi ga za berača. Zadnja leta je skoraj v celoti posvetil Sagradi Famílii. Arhitektura ...
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    Delov poslovni center

    EnergetikaZdravjeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

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