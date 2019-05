Hasiba, recite jim vendar kaj! Ali ne vidite, kaj vam delajo?«



»Delo. To mi delajo. Moje delo je, da čistim.«



Bilo je nekega sneženega dne v časih, ko smo dijake še zaman poskušali prepričati o smislu menjave obutve ob prihodu v šolo. Namesto k živobarvnim garderobnim omaricam so v bulerjih zalomastili naravnost k učilnicam. V nekaj minutah so na pomita šolska tla nanesli kašasto plast blatne plundre, dodobra začinjene s peskom in soljo.



»Ampak to je bilo včasih. Zdaj je bolje, veliko bolje,« pravi Hasiba, snažilka, s katero si deliva letnico rojstva, prvi delovni dan in prvega delodajalca. Istega prvega septembra sva stopili v isto šolo, zajeli sapo ter prijeli vsaka svoje orodje: ona krpo, jaz gobo; ona metlo, jaz šestilo. Imeli sva dobrih dvaindvajset let in zvrhan koš optimizma. Leta se nama vztrajno množijo, pa tudi optimizmu dobro kaže. In obema omogočajo delo dijaki, ki so vse prej kot idealno snažni in idealno načitani.



Smeje ugotavljava, da radi hodiva v šolo. Tudi dobesedno: Hasiba ima do šole četrt ure peš s severnega obrobja mesta, jaz pa z južnega. Le da sem jaz imela do svojih staršev nič, Hasiba pa od dvanajst do štiriindvajset ur vožnje, odvisno od tega, ali se je do rodnega Duhëla odpravila v manj ali bolj viharnih časih. Z avtomobilom do Trsta, s trajektom do Grčije, nato pa spet z avtomobilom skozi Makedonijo do Kosova; to je trajalo najdlje. Čez kak teden pa v obratni smeri nazaj, v en dan samoplačniške vožnje oddaljeno kamniško šolo. Izračun razmerja med potnimi stroški in bohotno čistilsko plačo prepuščam bralcu.



Najine poti se nenehno križajo. Dopoldne pred vhodom v šolo, kamor veter nenehno nanaša listje ali zablodele smeti, ki jih je v skladu s Hasibino ugotovitvijo manj kot nekdaj. Zjutraj v opusteli zbornici, ki jo je treba pred prihodom učiteljev pomiti, z miz pa pospraviti pozabljene (?) umazane kavne lončke in razlistane časopise. Zamomljava si dobro jutro. Hecni so, tile gimnazijski fazani, pojasnim svoj zgodnji prihod. Med vsemi možnimi termini matematičnega krožka izberejo preduro in me zdaj že povsem zbrihtani čakajo tamle čez, zaigrano zavijem z očmi. Hasiba ve, da le delim najino skupno prepričanje o dijaških generacijah, ki so v nasprotju s stereotipom vse prej kot neznosne, najino delo pa posledično vse prej kot sizifovsko.



Hasibo kličem po imenu, a jo samodejno vikam. Ona se naslavljanju izogiba, če pa že govoriva, me samodejno in spoštljivo tika. V njenem maternem jeziku najbrž ni ostre ločnice med ti in vi, si mislim, vajena izvirno vljudnih pozdravov v šoli, ki je hiša deseterih narodnosti.



Eno in edino sonce nad človeštvom se ne meni za vsiljena razhajanja. Bistvenih razlik med nami morda ne porajajo narodnosti ali vere, ampak naš odnos do dela. Do svojega dela in dela drugih. Prišla je s sinčkom, še ne dvaindvajsetletna, iz neder Balkana v obljubljeno Slovenijo, se pridružila možu, tu tako kot on našla službo, skupaj sta vzgojila in izšolala otroke. Tukajšnji samooklicani domoljubi pa na lihe dneve kriče obsojajo vsiljivce, ki da so prišli »od tam dol« in tistim, ki so baje od nekdaj tu, pulijo delo iz rok, doma pa žebrajo svoje molitve in ne govorijo slovensko. Na sode dneve isti samooklicani domoljubi doneče slavijo vse smele rojake, ki so odšli tja na sever ali čez Atlantik, kjer staroselcem vse od tedaj s svojimi žulji pomagajo graditi boljše življenje, pri tem pa ohranjajo vero in jezik očetnjave. In to že četrrrti rod, zaradi obilice otrok vsaj štirikrat številčnejši od prvega!!! (Ironija sodobne zgodovine je, da se pripadnikom tega četrtega rodu, ki se odločijo za bivanje v deželi svojih prednikov, pri zaposlitvi in sprejetosti v novo okolje ne godi dosti bolje kot prej omenjenim »ta spodnjim«. Z izjemo kakega nogometnega virtuoza.)



Snažilki poljubnih nacionalnih korenin je težko očitati, da zaseda bajno delovno mesto, na katerega nenehno preži stotnija čistokrvnih metle-željnih gorečnežev. Nasprotno, med domorodci se najde marsikdo, ki bitij hasibskega porekla skorajda ne zazna. Dokaz je anekdota v anekdoti, v kateri poleg blatnih bulerjev in snažilke nastopata še dolgoletna učitelja A in B. Učitelj A pripoveduje, učitelj B pa ga prekine z izrazom iskrenega nerazumevanja: »Hasiba; kdo je Hasiba?« Učitelj A se trudi z opisom, orisom, očrtom in končno uspe priklicati na obraz učitelja B milisekunden aha-izraz, ki mu sledi vnemaren zamah z roko: »Aja, misliš tisto, ki učiteljska stranišča puca!«



Opaziti je, da imamo ljudje kljub vzgoji in življenju v isti kulturi zelo različno razvit »organ za umevanje«. Ta na videz grobi izraz je sijajna ustreznica za sposobnost dojemanja globljih človeških vzgibov in osnovnega zavedanja sveta okrog sebe. Nekateri te sposobnosti pač nimajo. Niso ignorantski, še manj zlohotni. Ne umevajo in nikoli ne bodo; njih samih njihovo ne-umevanje ne boli, prizadene le njihove bližnje in dolgoročno prispeva k propadu vrste homo sapiens.



A Hasiba umeva; doumeva več kot marsikdo od visoko izobraženih uporabnikov šolskih stranišč. Morda prav zato, ker je za mnoge med njimi samoumevna ali nevidna, a jim tega ne šteje v zlo. Njeno ime arabskega izvora pomeni visokorodna, spoštovana, plemenita. Razlaga imen še nekaterih mojih sodelavcev je osupljiva. Šolo vodi Drzna. Žeblje zabija Rimljan. Kuhalnici sučeta Milost in Rjoveči. Jezike poučuje Molčeča. Jaz sem kajpak Grenka. Nomen est omen.



»Ti bom baklavo spekla za rojstni dan. Za darilo. Ker jo imaš rada.« To je bil najlepši in hkrati skoraj najdaljši Hasibin govor v slovenščini. Podarila mi je nekaj neprecenljivega: svoje delo, veščine in čas. Baklavo sem podelila s sosedi, svoje delo, veščine in čas pa podarjam naprej. Načelo daj naprej je namreč poleg menjave ura za uro edina poštena in čista valuta.



***



Marta Zabret je profesorica matematike in specialistka matematičnega izobraževanja



Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.