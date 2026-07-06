Demokracija brez volitev, parlament iz bobna

Predstavljajte si, da vsaka štiri leta namesto volitev poženemo boben, v katerem so imena polnoletnih državljanov, in z žrebom določimo predstavnike ljudstva.

Volitve v predstavniških demokracijah so demokratične izključno v tem, da vsak polnoleten državljan na njih lahko odda svoj glas. Povsem nedemokratične pa so v tem, kdo lahko v politiko sploh vstopi. FOTO: Jure Eržen

Predstavljajmo si za trenutek, da je demokracija točno to, kar sugerira beseda: vladavina ljudi, kakršni zares tvorimo družbeno telo. Ki pa niso izbrani na volitvah, pač pa po metodi statističnega povprečja ali še bolj demokratično – po metodi naključja. Predstavljajte si, da vsaka štiri leta namesto volitev poženemo boben, v katerem so imena vseh voljnih polnoletnih državljanov Slovenije, in z žrebom določimo 90 predstavnikov ljudstva. Nobenih patetičnih nagovorov, nobenih obcestnih plakatov, nič političnih afer tri dni pred volitvami, nič insinuacij o nepravilnostih, nič povolilne aritmetike. Pa vendarle povsem demokratična metoda izbora 90 poslancev, celo najbolj demokratična od vseh. Kaj je konec koncev bolj demokratičnega, kot so naključje, sreča in nesreča? Celotnega procesa bi bilo ...