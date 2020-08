Demokracija stvari

Te počitniške tedne potekajo v organizaciji evropske komisije priprave na največjo in hkrati najbolj nenavadno licitacijo cepiv v človeški zgodovini. Proizvajalci, ki so s svojim izdelkom že prišli do tretje faze kliničnih testov, pred eksperti sedemindvajsetih držav EU predstavljajo in »zagovarjajo« dosedanji razvoj vsak svojega cepiva – z namenom, da se države odločijo, katera cepiva in kakšne količine bodo s pogodbami rezervirale in si s tem zagotovile dobavo, ko (in če) bodo cepiva dobila registracijo Evropske agencije za zdravila (EMA).Nenavadnost sklepanja milijardnih pogodb za cepiva proti covidu-19 je v tem, da niti ...