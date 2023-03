Desnica v paliativni oskrbi

V nadaljevanju preberite:

In kaj bo, če se Logar odloči, da ne ustanovi svoje stranke, pač pa se raje spopade z Janšo in povzpne na vrh SDS? Bi po novem lahko centristično nagnjeni Logar v ideološko mlačnem centru utopil tudi stranko SDS, dosedanji steber slovenskega nacionalizma in tradicionalizma? In ali dela Logar načrte o svoji prihodnosti sam ali pa morda vendarle pod budnim očesom velikega maga, ki je v glavi vnaprej odigral vse poteze? Mediji so na misiji, da še pred časom ugotovijo, kako naj se vendar desna sredina organizira tako, da bo na volitvah lahko zmagovala. Medtem ni v slovenskem medijskem prostoru niti enega časnika, še biltena ne, kjer bi se novinarji zavzemali za dediščino in prihodnost levice, kaj šele Levice.