Dežela vzhajajočega militarizma

Ne oborožuje se samo Evropska unija z Nemčijo, Poljsko in baltskimi državami v prvih bojnih linijah, pač pa je militaristična mrzlica zgrabila tudi narode daleč vzhodno od nas. Najbolj krčevito Japonsko, ki je oktobra lani dobila novo predsednico vlade, ultrakonservativno Sanae Takaiči, ki je s tem postala prva ženska v zgodovini Japonske, ki je zasedla najpomembnejši politični položaj v državi.

»Japonska je nazaj,« pravi Sanae Takaiči, ki si je za Japonsko omislila nacionalni preporod in vrnitev nekdanje veličine države, ki je v moderni imaginaciji – fašističnemu včeraj navkljub – postala sinonim miru, uravnoteženosti, harmonije, zena, poleg tega pa še deloholizma in ultrafuturizma. Njen pogled ni zazrt v začetek 90. let, ko je bila Japonska na vrhu svojih moči, mehke moči v svetu ter na vrhu vseh kazalnikov razvitosti. Premierka sanja o Japonski izpred sto let, saj jo bolj kot ohranjanje vloge gospodarske velesile zanima repozicioniranje Japonske kot velike vojaške igralke na geopolitični šahovnici sveta.

Njeno mandatarstvo ni dolgočasno in niti po slogu niti po vsebini ne spominja na njene moške predhodnike, ki so do položajev prišli s političnim rodovnikom ter »sloveli« po zadržanosti. Sanae Takaichi ima kot mnogi skrajno desni svetovni voditelji in voditeljice tudi sama izjemno zanimiv pogled na mir, ki bi ga varovala z več orožja in antagonizacijo nasprotnikov.