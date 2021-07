Digitalna in zelena revolucija za politično evolucijo

V nadaljevanju preberite:

Revolucija da, toda vsebinsko prava revolucija za – pa naj se sliši še tako paradoksalno – evolucijo ... Najsi daje kakšna politika vtis, da se (svet) vrti v krogu ali celo stopa zadenjsko, po skoraj poldrugem letu dni pandemije smo se družbenoekonomsko opazno spremenili in odrinili, kar »revolucionarno« pomaknili naprej.



Vsaj francoski sociolog Jean Viard je prepričan, da je tako, ko pa je, kakor ga citirajo v domačih medijih, zaradi novega koronavirusa najmanj 15 odstotkov Francozov spremenilo življenjski slog. Nekateri so se odločili za drugo službo ali vsaj delovišče, neredki so se zaradi dela stalno preselili iz mesta na podeželje ali ob morje, tretji so zamenjali partnerja, mnogi so posadili drevo, Viard pa je napisal še eno knjigo: La révolution que l'on attendait est arrivée. Dočakali smo revolucijo, predvsem digitalni in zeleni prevrat