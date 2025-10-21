Digitalni laboratorij sovraštva

V nadaljevanju preberite:

Vedno ko na svoji časovnici edinega družbenega omrežja, ki ga občasno še spremljam, opazim plačano objavo katerega od domačih političnih skrajnežev ali stranke, ki zanika podnebne spremembe, se ima za pametnejšega od vseh zdravnikov in znanstvenic, širi laži o zastrupljanju ljudi ali razlaga o propadu civilizacije, se za hip nasmehnem.

Vem, da so pri meni zgrešili tarčo in da so iz kakšnega proračuna za kulturne vojne vrgli nekaj evrov v nič. A to je v resnici slaba tolažba. Digitalno seme sovraštva in strahu, ki ga vneto širijo z naklonjenimi algoritmi, vztrajno pada na plodna tla – predvsem pri mladih. In še posebej pri mladih fantih.

Kako se to manifestira v realnem življenju, je prejšnji teden razkril ameriški Politico, ko je objavil zasebno spletno korespondenco med voditelji podmladka republikanske stranke. Na več kot 2900 straneh besedila se ti politiki bodoče generacije pogovarjajo o temnopoltih ljudeh kot opicah, razmišljajo, da bi svoje politične nasprotnike poslali v plinske celice, sanjarijo o posiljevanju sovražnikov, razpravljajo, kako bi jih prisilili k samomoru ter hvalijo Hitlerja in tiste republikanske politike, za katere verjamejo, da podpirajo suženjstvo.