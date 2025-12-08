Digitalni pašnik

Politična kultura in demokracija umirata že lep čas. Kar gledamo v zadnjem času na lokalnem in globalnem političnem parketu, je le tragikomično mrcvarjenje mrhovine, ki očitno ne bo več vstala od mrtvih. Nihče ne želi razglasiti klinične smrti nacionalnih držav poznega kapitalizma, kot je naša, ter na zastavo vtkati logotip, ki bi vsem sporočal, da smo pač samo fevd – dislocirana enota severnoatlantskega imperija denimo. Truplo raje oblačimo v nove obleke in se delamo, da se nič ne godi.