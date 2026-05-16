Dileme opozicije: Kaj početi?

Medtem ko je SDS preživela brodolom sleherne Janševe vlade in se celo okrepila, je bila vsaka Janševa vlada usodna za – največjo opozicijsko stranko.

Konvoj parlamentarne večine je sestavljen, glasovalna mašina deluje še bolje, kot je Golobova ob začetku prejšnjega mandata, in vse kaže, da je vlak četrte Janševe koalicije že zapihal s postaje in bo kmalu prišel na svoj prvi cilj, izvolitev mandatarja. Ne bi sicer izključil, da se zna vsaj pri glasovanju o vladi zaplesti. Koalicijski vlak bo namreč potoval tako hitro, kot bo dopuščal najmanjši voz v konvoju. Gibanje Resnica ima ključe do operativnosti vlade in ker lahko – glede na to, da je brez predstavnikov v njej – svoj vpliv daje čutiti le tako, da potegne za glasovalno zavoro (ali zagrozi, da jo bo potegnila), smo lahko prepričani, da bo to možnost začela kmalu izkoriščati. A kljub temu se mi zdi pametno startati iz predpostavke, da je četrta Janševa vlada že tu – in da bo vsaj v ...