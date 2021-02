Dileme opozicije po nezaupnici

V nadaljevanju preberite:

Od začetka je bilo jasno, da je nezaupnica namenjena predvsem merjenju moči. Pri nekaterih disciplinah sabljanja se igralec včasih odloči za napad, čeprav ve, da je verjetnost, da bo dobil točko, majhna: s tem le preizkuša globino nasprotnikove obrambe in preverja teren za naslednje poteze. Nekaj podobnega je veljalo za Erjavčevo nezaupnico. Kot je prostodušno priznal poslanec SMC, je nasprotnikov »simulirani napad« tokrat ustrezal tudi sami večini: nezaupnica je bila tudi zanje priložnost, da preštejejo svoje vrste. In s tokratne generalke so izšli tako okrepljeni, opozicija pa tako poklapana, da je vprašanje, ali bomo kaj kmalu videli »tisti pravi« poskus.