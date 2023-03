Diplomaciji, kar je diplomatskega

V nadaljevanju preberite:

Pikolovsko se bomo obešali na besede in zraven hudourili, kajti ... vendarle je to tukaj Balkan – sanjska dežela, v kateri je lahko, kakor poje Bajaga, vsakdo dušman, sovražnik torej, in brat. Dežela, ki so jo ustvarjali in bojevniki, in pesniki, in različni bogovi. Dišeči cvet, ki ga nihče na svetu ne razume. Ga lahko dojema Emmanuel Macron?

Kakor je francoski predsednik minulo soboto, med turnejo po nekaterih afriških državah, tvitnil iz Kinšase, ne bo v Demokratični republiki Kongo »niti plenjenja niti balkanizacije pa tudi vojne ne«. Zaradi tvita prvega med Francozi je marsikdo vsaj na stari celini dvignil obrvi, malone počez šokiran, češ, Emmanuel Macron ne ve, kaj govori: ne pozna ne Balkana in tudi o Demokratični republiki Kongo (da ne pišemo še mi pavšalno o Afriki) nima prave predstave. Glavni urednik spletišča Le Courrier des Balkans Jean-Arnault Dérens – Francoz, ki že desetletja analizira družbenopolitično dinamiko v naši regiji – je voditeljevo besedenje o balkanizaciji strnil takole: »Breme stereotipov, moč arogance, predsednikova neumnost in ignoranca. Emmanuel Macron očitno nima problema le z Afriko, ampak tudi z Balkanom.«