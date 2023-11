Dobiček daje pospešek podnebnemu prehodu

V nadaljevanju preberite:

V trenutnih razmerah podnebni prehod najbolj upočasnjuje strah pred spremembami. Izkoriščajo ga tako podnebni aktivisti kot skeptiki, učinek pa v obeh primerih upočasnjuje spremembe. Podnebni aktivisti pozivajo k omejevanju, kar pa je seveda nepriljubljeno in verjetno tudi nepotrebno. Na drugi strani pa rojeva tudi vedno nove skeptike.

Zadnja projekcija Mednarodne agencije za energijo (IEA) s sedežem v Parizu kaže, da se bo že zaradi trenutno veljavnih politik podnebnega prehoda še pred koncem desetletja zgodil obrat porabe vseh vrst fosilnih goriv. A to ne bo dovolj za zaustavitev globalnega segrevanja. Kako pospešiti podnebni prehod? O čem se bodo pogajali na naslednjem podnebnem vrhu? Kdo so globalno največji onesnaževalci in zakaj? Kaj bodo postali glavni viri energije in kdaj?