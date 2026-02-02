Dobri volk in umetna inteligenca

In mi se bojimo umetne inteligence!? Bati se moramo samih sebe.

Te dni nas prepričujejo, da je ključni izziv obdobja pandemija umetne inteligence, ki zahrbtno mezi v vse aspekte našega bivanja. Preroki pogube nas svarijo pred neobvladljivo tehnološko preračunljivostjo, ki da bo nad nas planila iz strežnikov sveta in ga spremenila v nekaj, kar je staremu, dobremu, torej organskemu človeku popolnoma tuje. V hladen habitat, na katerega nas milijoni let počasne evolucije niso pripravili – v optimiziran sterilen svet, kjer bosta človek in človeško zgolj motnja v popolnosti. Takšne predstave so naivne, deloma pa mejijo celo na sveto preproščino. Temeljijo namreč na antropocentrični predpostavki, da je človek kot ultimativni produkt stvarstva, ustvarjen s pomočjo milijonov let evolucije in ščepcem božanskega navdiha, nekaj boljšega od brezbožne programske ...