Dobro jutro: Izum

Ogenj, žebelj, kolo, papir, tisk, kompas, optična leča, smodnik, elektrika, parni stroj, motor z notranjim izgorevanjem, telefon, avtomobil, letalo, raketa, cepivo, penicilin, polprevodnik, cepitev jedra atoma, osebni računalnik … menda so to najpomembnejši izumi v zgodovini človeštva. Seznamov, ki popisujejo največja dognanja človeštva, je sicer več. Štejejo deset, dvajset ali sto pogruntavščin. A v bistvu so si podobni. Podobni so tudi v svoji pomanjkljivosti. Obstaja namreč izum, ki zmore skoraj vse, kar je na seznamih. A tega izuma na seznamih ne boste našli.



Pribije, kot žebelj. Lahko zažge, lahko kuri. Kot ogenj. S tem izumom letite, kot z letalom ali raketo. Tako kot optična leča omogoča, da spoznate stvari, ki so premajhne ali predaleč, da bi jih opazili; neimenovani izum omogoča odkrivanje oddaljenih ali malih svetov. Sporoča – tako kot sporoča tiskovina. Nosi sporočilo – tako kot papir. Lahko eksplodira, kot smodnik. Zdravi rane, kot penicilin zdravi telo ob napadu bakterij. Je antidepresivna preventiva – kot cepivo. Je kompas. Pove vam, kje ste. Ter kdo ste in kam odhajate. Strese vas, kot elektrika. In vas odpelje. Zavrti, kot kolo. Omogoča vam, da sporočila pošiljate nekam daleč, kot telefon. No, ne vem povsem natančno, kaj je polprevodnik, zdi se mi, da sem pri tistih urah fizike manjkal. A izum, o katerem govorim, zna tudi prevajati. Stvari, ki jih je težko izreči, prevede v izrekljivo.



O čem govorim? O muziki. O izumu, ki je starejši od kompasa, papirja, kolesa, smodnika. Če so se naši predniki pred kakšnimi 600.000 leti naučili upravljati ogenj, so pred 40.000 leti začeli proizvajati zvoke. Govorim o izumu, ki nima uporabne vrednosti, a je preprosto ... čudovit. O izumu, ki ga ne moremo prijeti v roko, ga ne vidimo. Zakaj muzike ni na seznamu izumov? Morda se sestavljavcem seznamov zdi, da gre za plagiat. Muzika je marsikaj. Je tudi posnetek ritma srca.