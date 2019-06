Dobro jutro: Utripajoče srce

Čeprav je bila njegova čednost v ženskih očeh gotovo od daleč prepoznavna, si je iz romantičnih plati življenja ustvaril svoj film. Usedel se je v kavarno, se zagledal v najlepšo, iz aktovke potegnil list papirja in začel risati. Njegova pozornost na njenem obrazu in stasu je bila prej ali slej opažena, radovednost, ali si jo je zares izbral za upodobljenko, pa jo je gotovo pripeljala do njega. Toda namenil ji je le prijazno opravičilo z izročitvijo posetnice, češ da mora sliko še retuširati. Če jo hoče, jo lahko pride iskat na njegov naslov. S pristopom, ki od njega ni zahteval niti koraka k izbrani, je požel uspeh v 80 odstotkih, ugotavlja na častitljiva leta, za učinkovitega se je pokazal tudi pri svetlolasi švicarski lepotici, ki je naposled postala njegova žena.



Osebni angažma je bil mnogo manjši, če je bil posredi avtomobil prestižne znamke. Teh mu v življenju ni manjkalo, 43 jih je imel, med njimi celo jamesbondovskega aston martina, s katerim so mu – zavitim v celofan in z mašn'co za povrhu – prijatelji iz visoke družbe sredi Monte Carla polepšali rojstni dan. Ko je sedel v katerem od jeklenih lepotcev izbranega imena, ni bilo treba drugega kot odpreti vrata in vsaka druga je brez besed sprejela povabilo. Trenutke je sebi in udeleženkam v prometu lepšal tudi med vožnjo. Bonbonieri v obliki srca, v kateri so bili zaviti čokoladni bonboni, je namenil drugo uporabo. Opremil ga je z lučkami, in ko je za volanom zagledal pravšnjo, je med prehitevanjem njenega vozila pognal v utripanje še srček, ob katerem je najbrž vsaj za hip hitreje bilo tudi njeno srce.



Tudi te iznajdbe, kakor jih imenuje in na prvi pogled enakovredno postavlja ob bok slavnim izumom svetovnega kova Peter Florjančič, so se sestavile v njegovo Stoletje sanj. »Peter je ostanek nekega časa, ki ga več ni. Življenje dojema kot aperitiv,« v dokumentarnem filmu Vena Jemeršića povzema Florjančičev biograf Edo Marinček. Je tudi ostanek drugačnega všečkanja, tudi življenja samega, čeprav niti za Gospoda P. F. ni bilo samo filmsko.