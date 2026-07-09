Dol z dopustom!

Te vrstice tipkam v žaru zadnjih ur bitke, preden se bom nekam odpravil s tistim večnim sklepom, da s seboj ne vzamem računalnika. Pa ga na koncu čisto vsakič vzamem. Saj veste, za vsak slučaj: človek mora pregledati pošto, biti dostopen morebitnim vpoklicem v delovne procese, običajno pa me kar brez razloga popade strah, da bo sveta do jeseni konec, če ne bom nekje pod borovci v digitalno belino narinil vsaj nekaj vrstic. Sedim torej obkrožen s spalnimi podlogami za šotor, da še zadnjič preverim, ali držijo, premišljujem o smislu situacije, sproti tipkam, kar premislim, in vem, da konec tega premisleka o stanju duha dopusta, zna biti, ne bo dober. Visoko poletje je, kulturne norme za ta čas leta zapovedujejo dopust. Ker že deset tisoč let nismo več lovci in nabiralke, večji del tudi ne ...