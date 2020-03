Domišljava, ozkogleda in ničvredna Evropa

»Zakaj bi bili nehumani, če smo lahko humani?« bi lahko parafrazirali preprosto argumentacijo, ki triumfira v razpravah o migracijah in ki vse premalokrat naleti na dostojen odgovor. Čeprav omenjeno vodilo nedvoumno nosi globok moralni nauk, pogostost uporabe teh variacij na temo človečnosti kar sama kliče h kritičnemu razmisleku. Če namreč odziv na pojav množičnih migracij zvedemo na preprosto vprašanje (ne)humanosti morebitnih gostiteljev, smo vprašanje v kali zatrli. Odgovor je namreč znan že vnaprej: Tako in tako da izberemo humanost!Ali je res mogoče etično, politično, kulturno in sociološko kompleksno problematiko, ...