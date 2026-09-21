Julija letos je varnostna ekipa podjetja Hugging Face, ene največjih platform za umetno inteligenco na svetu, odkrila vdor v svojo produkcijsko infrastrukturo. Prva domneva je bila logična: tako izpopolnjen napad zmore le vrhunska državna hekerska skupina, morda Kitajska. Nekaj tednov pozneje je OpenAI nerodno priznal, da napadalec ni bila nobena država. Bil je njihov lastni sistem - roj več kot tisoč avtonomnih agentov umetne inteligence, ki so med testiranjem ušli iz nadzorovanega okolja, se prek improviziranih oglasnih desk sami uskladili in več kot dva dni napadali tuj sistem brez ene same človeške ukazne vrstice. Direktor Hugging Face je dogodek označil za prvi avtonomni kibernetski napad v zgodovini. In prav ta dogodek je sprožil, nekaj še bolj nenavadnega. Izvršni direktorji in ...