Dončić bi bil z direktorsko plačo luzer

Avgusta 2021 je lastnik ameriškega košarkarskega kluba Dallas Mavericks Mark Cuban obiskal Slovenijo in v soju medijskih žarometov z Luko Dončićem pompozno podpisal novo petletno pogodbo, vredno 175 milijonov evrov bruto. To je bila najdražja pogodba za novinca v zgodovini lige NBA, s katero je komaj 22-letni Dončić po Goranu Dragiću in drugih kolegih stopil na pot najbolje plačanih športnikov. In takrat je slovenskemu asu v zanosu uspešnega nastopa slovenske košarkarske reprezentance na olimpijskih igrah v Tokiu ploskala vsa Slovenija. Za slovensko javnost je bil »car« po dosežkih njegove igre in vrtoglavi plači.

Dončić bo tako v tekoči sezoni zaslužil okoli 35 milijonov evrov ali slabe tri milijone mesečno. Igralci ameriške košarkarske lige NBA so tudi sicer med najbolje plačanimi na svetu, poleg tega milijonski prihodki onstran Atlantika na drugih področjih niso nič nenavadnega.