Dosežki svetovnega formata

Ali kdo morda ve, zakaj je policija v petek v Ljubljani naštela 5500 kolesarjev, vsi drugi pa več kot 10.000? Priznati moramo, da so policaji prijazni in nam vedno takoj odštejejo pol greha. Uštel se je tudi Janezov Ivan, ki pravi, da so kolesarili samo ekstremni levičarji in da so jih organizirali titoisti, tisti, ki so pobijali uboge naciste in rasiste. Janša je širokogruden. Toliko levičarjev nimamo niti v sanjah. Kako nesposobni so levičarji, pa vidimo že pri vlaganju interpelacij. Take polente ne bi nikoli spravile skupaj 10.000 kolesarjev.



Naši ugledni epidemiologi in mikrobiologi so se pohvalili z raziskavo o razširjenosti covida-19. In kaj zdaj? Delali so jo zato, da bodo vedeli, kako ukrepati. Se vam zdi, da vedo?



Raziskava je pokazala, da nas je okuženih 45-krat več, torej zelo veliko. V isti sapi pa so dodali, da nas je bilo okuženih zelo malo, »le« 3 odstotke. In da je to zasluga naše vlade. To je menda zelo dobro. Ali bi torej zdaj lahko preklicali vse ukrepe? Saj jih odpravljajo celo v bistveno manj uspešnih okoljih?



To pa ne. Vse kaže, da bomo vsem uspehom navkljub vseeno še nasrkali in bomo gor plačali šele novembra, ko nas čakajo obresti na obresti. (Virusi se menda šolajo pri bankirjih ...) In kaj nam pomagajo analize, če ne vemo, ali so okuženi res imuni ali niso. In kaj, če ta cov-2 medtem preskoči z netopirjev na zajce, z zajcev na tigraste komarje in dobimo jeseni tigraste cov-2? Za vsak primer bi bilo zdaj bolje sprejeti ukrepe na zalogo, kot predplačilo, vnaprej. To bi šele zmedlo viruse.



Tako, kot so koalicijski poslanci vnaprej začeli preiskovati sami sebe, samo da bi dokazali, kako učinkovitejši so od opozicije. Ne zato, da bi morda po nepotrebnem jemali funkcijo opoziciji ali da bi lažje ponaredili nedolžnost. Kje pa! Janševa vlada hoče s tem zelo jasno dokazati, da opozicije ne rabimo, ker lahko koalicija z levo roko opravlja tudi opozicijske naloge in sama sebi piše interpelacije. To je pravzaprav dosežek svetovnega formata, politični in družbeni napredek in racionalizacija dela v državnem zboru, saj bo vlada dokazala, da bi s 50 poslanci lahko še natančneje, hitreje in kakovostneje demokratizirali trmoglavce. Lahko bi prevzeli tudi delo državnega sveta, kar bi pomenilo racionalizacijo še dodatnih 40 svetniških mest. V naslednjih stotih dneh pa bi lahko spremenili ustavo in se zmenili, da bi v državnem zboru delali samo vodje poslanskih skupin SDS, NSi, SZP (Stranke Zdravka Počivalška), Desusa in madžarski manjšinec. Saj drugi tako in tako samo dvigujejo roko! Toliko bi privarčevali, da bi potem lahko pristali tudi na Luni.



Epidemija je dokončno razgalila razliko med Primorci. Medtem ko se severni na vse kriplje trudijo in dosežejo, da se odpira meja z Italijo, se istrski župani njihovim pobudam nikakor niso pridružili. Saj niso neumni. Na jugu je lepo, če so meje zaprte. Še posebej z Italijo. Manj Italijanov pride, lepše je. Tržaški zamejci jih ne zanimajo, zato naj se preselijo na Goriško, če že hočejo imeti stik z matico. Goričani rotijo, da so zaradi epidemije najbolj prizadeti v državi. To za istrske občine ne velja. Nimajo igralnic, nimajo hotelov, nimajo ošterij, nimajo trgovin, nimajo sorodstvenih vezi čez mejo ... S Trstom nimajo nič. Župani Zadković, Markočič in Bržan skrbijo samo za svoje ovce. »Evo, zdaj razumete, kaj sem vam govoril,« je menda nekje zabrusil bivši župan Popo, ki ga vse močneje srbijo prsti, da bi se vrnil. In koprski župan Bržan tudi dela, da bi se Popo vrnil (kot so Šarčevi delali za Janeza).



Kateri začetnik verjame, da prepoved sončenja pomaga ustaviti virus? Če bi v Portorožu malce pogledali v zgodovino svojega termalnega turizma in na Bledu, kako je svoje paciente zdravil Arnold Rikli s sončnimi kopelmi, bi vsaj malce podvomili. Lahko gremo k frizerju, k zobozdravniku, lahko se peljemo z avtobusom, lahko gremo v cerkev, sedimo na stolu v gostilni, lovimo ribe, lahko sedimo prekrižanih nog in se gremo jogo na plaži, ne smemo pa se sončiti. Če bi morda kdo rekel, da se smemo usesti zgolj na brisačo ali da je sončenje nevarno za kožnega raka, bi še verjeli. Ker pa seveda ne gre za to, ampak za dresuro in eksperimente v psihologiji množic, potem je konec sveta že prišel. Ko nekdo človeku prepove sončenje in mu ta verjame, da to koristi pred virusi, potem si drugega niti ne zasluži.