Dragi Werner

Medtem ko se Gaza iz koncentracijskega taborišča spreminja v množično grobišče, se večkrat vprašam, kdo bo prevzel odgovornost in posnel prvi relevantni filmski dokument na temo druge recentne tragedije na pragu Evrope. V primeru Ukrajine so stvari jasne, Vitalij Manski in Sergej Loznica opravljata svoje delo in se – drugi bolj metaforično, prvi bolj neposredno – opredeljujeta do ruske agresije.

Kdo bo kaj podobnega storil v primeru Palestine oziroma Gaze, ki jo v teh dneh ravnajo z zemljo, ostaja nerešeno vprašanje. Brez dvoma bodo čez čas nastali pomembni dokumenti – najboljši vedno nastanejo s primerne časovne distance –, čeprav bomo pred tem deležni kopice na hitro vkup zmetanih in tudi histeričnih komentarjev izraelske agresije.