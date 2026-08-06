Drame ljubezni

Medtem ko nas je Odiseja Christopherja Nolana spomnila na domet in doseg kina, velja opozoriti na enega manjših filmov zadnjega časa, ki je šel neupravičeno mimo nas. Črna romantična komedija Drama (The Drama) si postavi vprašanje, ali je treba biti v ljubezenskih razmerjih povsem iskren. Emma (Zendaya) in Charlie (Robert Pattinson) sta mlad zaljubljen par, ki se pripravlja na poroko. Nekaj dni pred velikim dogodkom popivata s prijateljema, vsi so razigrani, ko eden od njih predlaga igro: vsak mora zaupati najhujšo stvar, ki jo je napravil ali napravila v življenju. Prijatelji si izpovedujejo svoje bolj ali manj priskutne grehe, ko pride na vrsto Emma. Igre se noče igrati, a pod pritiskom končno izusti, da je kot mlada najstnica načrtovala množični pokol v svoji šoli. Učinek njene ...