Drekec pekec

Lahko naše blato o nas pove več, kot si predstavljamo? Črevesna mikrobiota vse bolj odkrito kroji diagnostiko in terapijo, z neposrednimi posledicami za to, kako živimo in kaj štejemo za normalno. Kolumna mirno razgrne pot od jesenskih poti, posutih z listjem in pasjimi iztrebki, do laboratorijev, kjer fekalna transplantacija bolnikom z okužbo s Clostridium difficile, kot poudarjajo na Infekcijski kliniki, pomaga, ko druge metode odpovejo, medtem ko nas hladna statistika spomni, da odrasel človek izloči 2,5 do 3 kilograme blata na teden – približno enajst ton v življenju.

Brali boste, kaj znanost že ve in česa še ne ve o povezavah med blatom, rakom in odzivom na zdravljenje, ter zakaj moški in vegani na tej lestvici ne stojijo na istem mestu, ob blagi ironiji vsakdana, ki zahteva tudi čiščenje podplatov.