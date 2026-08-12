Drugi obraz najlepšega mesta na svetu

Od nekdaj me je zanimal odnos med mestom in njegovimi prebivalci. Koliko ljudje oblikujemo mesto in koliko mesto oblikuje nas? Podobna dilema kot tista, ali je bila prej kokoš ali jajce. Odgovor gotovo ni enoznačen, kakor tudi značaj mesta ni neka homogena značilnost. Plečnikove ureditve v historičnem središču drugače povzdignejo duha kot modernistične soseske ali sodobni vila bloki na obrobju. A to ne pomeni, da se vsak človek bolje počuti v zgodovinskem prostoru ali da bi bila obrobja manj pomembna. Mesta so kolaži raznolikosti ljudi in njihovih življenj. Zato imajo številne obraze. Naše glavno mesto je zaradi bogate zgodovinske raznolikosti, edinstvenih Plečnikovih intervencij in obsežne prenove v zadnjih letih postalo zaželena destinacija številnih obiskovalcev. Zapisalo se je na ...