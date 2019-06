Med kampanjo za evropske volitve sem le enega kandidata slišal omeniti tisto drugo migrantsko vprašanje. Stranke so že vnaprej dobro vedele, da bodo migracije na dnevnem redu predvolilnih razprav in soočenj, zato so svoje kandidate do zob oborožile s preverjenimi klišeji ter jih poslale v boj, v katerem zmaga tisti, ki najbolj elokventno pove nič. Edini, ki je za trenutek opustil scenarij (vsaj, kolikor sem sam spremljal kampanjo), je bil Franc Bogovič. K temu je morda pripomoglo dejstvo, da je moral igrati lastno strategijo, ki se je razlikovala tako od njegove stranke kot od liste, na kateri je nastopal; morda pa tudi dejstvo, da ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.