Družba ocen in nagrad

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Ste opazili, da smo postali družba, kjer nenehno ocenjujemo in smo ocenjevani, nagrajujemo in smo nagrajevani? O tem sem začel razmišljati, ko sem se pred kratkim znašel v komisiji za Jenkovo nagrado za najboljšo pesniško zbirko, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev. Čeprav sem ocenjevanja v znanosti vajen, me je bilo pri presojanju pesniških zbirk kar malo strah. Kako sploh izbrati »najboljšo« pesniško zbirko? In kako pri tem ohranjati smisel same nagrade? Navsezadnje ne gre samo za nagrajenca in nominirance, temveč tudi za pozornost, ki jo nagrada prinese poeziji. Izmed več kot dvesto zbirk smo po precej razprave izbrali pet nominirancev, nagrado pa ...