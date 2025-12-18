Države inženirjev, odvetnikov in potrošnikov

V skrajnosti postaja tehnika v naših očeh podobna magiji, ki jo pričarajo v tovarnah na Daljnem vzhodu. Takšna drža je slaba.

Kitajska je inženirska država, Amerika pa odvetniška država. To tezo je v knjigi Vratolomno predlagal Dan Wang, Kanadčan kitajskega rodu. O njej priča izobrazbena struktura voditeljev dveh držav. Na kitajskem partijskem vrhu, pravi Wang, se že desetletja vrstijo možje iz tehničnih ved. Xi Jinping ni izjema: po izobrazbi je kemijski inženir. V ZDA je drugače: prvi voditelji, kot sta bila Adams in Jefferson, so bili izšolani pravniki, v 20. stoletju pa je iz odvetniških vrst prišla skoraj polovica ameriških predsednikov. Toda razlika med državo inženirjev in državo odvetnikov je še globlja. Kaže se zlasti v infrastrukturnih projektih. Kitajska je 26. septembra letos končala gradnjo mostu čez kanjon Huajiang, ki je tako širok, da ga včasih imenujejo »razpoka v Zemlji«. Na najgloblji točki je ...