Dunaj in dunajska

Vse velike stvari so na začetku majhne. Drobna misel lahko spremeni svet. In takšne male misli, mali prebliski spreminjajo človeštvo že od nekdaj, tako na bolje kot na slabše.Nekaj let sem živel na Dunaju, v mestu, ki se vsako leto uvrsti na vrh lestvic kakovosti bivanja. Živeti na Dunaju je nekakšen privilegij. Mesto je namreč zelo bogato. Pa ne mislim v ekonomskem smislu (čeprav tudi), ampak v vseh drugih: kultura, umetnost, znanost, infrastruktura, promet in ne nazadnje arhitektura (ki je jedro mojega zanimanja).Z družino smo živeli v sto let stari »najemniški palači« (kot se je ob njenem nastanku reklo gradnji za trg). ...