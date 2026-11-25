Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. V času, ko Ljubljana odloča o novem županu, v javnem prostoru odmeva »dunajski model« kot možnost, kako se lotiti kompleksne stanovanjske problematike v mestu. Toda kaj pravzaprav pomeni dunajski model? Ali ga je sploh možno prekopirati v slovenskih mestih? Kaj je uporabno v praksi in kaj le kot navdihujoča zgodovinska ideja? O tem sem se pred dnevi pogovarjala z dunajsko urbano sociologinjo Christino Schraml, ki se različnim oblikam stanovanjske politike posveča kot raziskovalka in predavateljica. Dunajski model predstavlja idejo, da stanovanje ni zgolj blago za prodajo in ustvarjanje dobička. Ključen je dostop do cenovno dosegljivega doma, ki temelji na ...