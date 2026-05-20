Dva bregova in most

Družba potrebuje mostove. In dediščina potrebuje ljudi, ki razumejo, da varovanje ni birokratska formalnost, ampak kulturna odgovornost.

Vsaka reka ima dva bregova: levega in desnega. In čeprav sta vsak na svoji strani, brez njiju ne bi bilo reke. Reka je vitalna sila, energija, življenje. Bregova jo definirata in usmerjata. Brez njiju bi se razlila v močvirje. Opis reke bi lahko bil tudi metafora naše družbe, z eno pomembno razliko. Pri reki je normalno, da sta za njen obstoj oba bregova pomembna. Pri naši politiki pa se zdi, da bi se bregova najraje uničila. Levi bi izbrisal desnega, desni bi ponižal levega. Namesto da bi med njima tekla reka skupnega življenja, se pogosto zdi, da med njima teče le še zamera in sovraštvo. Zato so mostovi tako pogosta politična metafora. Politik, ki želi delovati spravno, bi gradil mostove. Da bi povezal bregove. Da bi presegel delitve. Absurdno je, kako se pri tem številni zgražajo. Kot ...