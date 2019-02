Dve zvezdi, dva časa

Skladba Shallow je dobila oskarja kot najboljša izvirna pesem. Zlati kipec je končno prekinil dolgoletno prekletstvo filma Zvezda je rojena. Štiri različice iste zgodbe, ki jih Hollywood snema že več kot osemdeset let, so do zdaj prejele 25 nominacij, a le dva oskarja. Drugega je v ponedeljek k sebi stisnila Lady Gaga, prvi pa je bil podeljen pred več kot štiridesetimi leti.



28. marca leta 1977, ko je kot najboljši film zaslovel Rocky, je pevka in igralka z drobno nakodrano pričesko, dolgimi nohti in plisirano obleko postala prva ženska dobitnica oskarja za izvirno skladbo. To je bila Barbra Streisand. Legenda Broadwaya. Najbolje prodajana izvajalka v 60. letih. Doma je že imela oskarja za glavno vlogo v filmu Smešno dekle, njena popularnost je bila nekaj let po veliki filmski uspešnici Dekle, ki sem jo ljubil (z Robertom Redfordom) na vrhuncu.



V tretji različici filma Zvezda je rojena iz leta 1976 je Streisandova zaigrala barsko pevko, ki sreča rock pevca, upodobil ga je Kris Kristofferson. Oskarja za najboljšo pesem Evergreen si je razdelila s tekstopiscem Paulom Williamsom. »Ljubezen, sveža kot jutranji zrak ... kot cvet pod aprilskim snegom. Ljubezen večna in zimzelena,« je postala ena največjih uspešnic njene kariere. Če je Shallow močna in eksplozivna balada, je njena predhodnica nežna ljubezenska pesem. A njuna usoda je precej podobna.



Obe skladbi sta dobili zlati globus in grammyje (Evergreen celo prestižnejšega – za pesem leta), obe izvajalki pa sta bili nominirani tudi za oskarja za glavno vlogo v filmu. Skratka, zgodovina se ponavlja. Z eno razliko. Da je Streisandova z oskarjevskega odra odšla hitro, po suhoparnem stavku »niti v najbolj divjih sanjah si tega nisem predstavljala«, Lady Gaga pa je med zahvalami čustveno hlipala, da »je trdo delala«. In da ne gre za zmagovanje, ampak za to, da ne odnehaš, da se boriš za svoje sanje. V bistvu nam je povedala, kako se rodi zvezda.