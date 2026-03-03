Dvomljivi strahovi borz

Potencial UI bo ugodneje vplival na produktivnost v razvitih državah, v nekaterih državah v razvoju pa bo lahko celo ogrozil del delovnih mest.

Hiter napredek umetne inteligence (UI) ostaja ena ključnih tem, ki vplivajo na gibanje svetovnih kapitalskih trgov. Hkrati so ti tudi dober pokazatelj prihodnje gospodarske slike, saj je povezanost gospodarske rasti z dobički praviloma pozitivna. V zadnjih nekaj letih (od približno leta 2010) zaseda sektor informacijske tehnologije (IKT) prvo mesto v uteži svetovnega borznega indeksa MSCI World (četrtina indeksa), saj so v tej dejavnosti že več let razlike med dobičkom na vloženi kapital (ROIC) in tehtanimi stroški kapitala (WACC) zelo visoki, podjetja pa hitro povečujejo prihodke po tem, ko imajo razvito določeno programsko ali tehnološko rešitev. Če glavne svetovne igralce pogledamo nekoliko bolj pozorno, vidimo, da ima vsak od njih dominanten položaj na najmanj enem od področij ...