Ekologija kot radost, ne kazen

Obrnimo se proti toku, čeprav ni enostavno biti proti in se za povrhu radostiti: družbenopolitični mainstream v svoji nasilnosti težko prenaša motnje, včasih jih niti ne razume, vsaj dokler se te sčasoma ne zgostijo v kritično maso, se še same spremenijo v obče in izpodrinejo nekdanje prevladujoče. Isti vzorec se ponavlja od pamtiveka do naslednjega političnega vala.V Franciji je poleti pljusknil (novi) »zeleni val« in dodobra poškropil družbo, saj so po lokalnih volitvah – marca je bil prvi krog in junija drugi – v številnih večjih mestih na prvi občinski stolček sedli zeleni župani (Evropa, ekologija, zeleni, ...