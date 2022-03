Ekonomija simbolov

V nadaljevanju preberite:

Na ruskem internetu se širi nova šala, poroča Sergej Radčenko, (ruski) zgodovinar hladne vojne na (ameriški) Univerzi Johns Hopkins: Možakar pokliče v radijsko oddajo. »Zakaj uporabljajo ruske sile v Ukrajini simbol Z?« vpraša.

»Drugo polovico svastike so ukradli.« In spet enkrat se v črnem humorju skriva več kot le drobec resnice. Simboli pač v času vojne niso postranska reč. Simboli mobilizirajo. Simboli pomagajo, da se enakomisleči lažje najdejo in da jih nasprotno misleči bolje prepoznajo.

Simboli včasih tudi pomagajo komunicirati, o čemer bi sicer bilo prenevarno govoriti naglas. Da ima denimo ruska država težave s korupcijo. In da nihče pravzaprav ne ve, zakaj si je ruska vojska izbrala črko Z, ki je iz latinice, v azbuki pa je sploh ni. Prav nič ne pomaga, da se je uradno pojasnilo ruskega obrambnega ministrstva od začetka letošnjih napadov že večkrat spremenilo, od tega, da naj bi bila to okrajšava »za mir«, do tega, da naj bi črka izražala besedno zvezo »za zmago«. Še en vidik tako imenovane »strateške nejasnosti«, ki jo v Kremlju cenijo že od nekdaj.