Elita, kot si jo zaslužimo

Koliko je vredna takšna akademska in kulturna elita, ki ničesar ne zameri tako močno kot tega, če kdo misli drugače – s svojo glavo.

Praznični december prinaša dan samostojnosti in enotnosti, ko zaznamujemo razglasitev izidov plebiscita o samostojnosti Slovenije. Pred 35 leti se je približno 95 odstotkov vseh udeleženih odločilo za samostojno državo, ki smo si jo junija leta 1991 tudi priborili. Ko se leto izteka, se oziramo po preteklih mesecih; spoznavamo lahko, kakšne odločitve o skupnih stvareh smo sprejemali v letu 2025. Kako dobro odločevalci na najvišjih pozicijah oblasti in kulture vodijo naš skupni, javni prostor? Če se sprehodimo po prestolnici, lahko opazimo nekaj sprememb – in zatečenih stanj – ki jih je prineslo iztekajoče se leto. V središči točki mesta je stavba gledališča Drama. Zaradi dotrajanosti stavbe so gledališče preselili na Litostrojsko. Pogodbo z zasebnikom so podpisali oktobra leta 2023, ...