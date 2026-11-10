Energenti ključni za pospešek rasti cen in obresti

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Inflacija v območju evra se je oktobra okrepila na štiri odstotke, na kar je vplivala relativno visoka mesečna rast cen (0,4 odstotka), ki je v pomembni meri izvirala iz cen energentov. Na mesečni ravni so se ti podražili za 1,4 odstotka, v obdobju enega leta pa so bili dražji za dobro petino. Ker so cene energentov zelo spremenljive, še posebno v primeru pogonskih goriv, ki naj bi se novembra v povprečju pocenila, če sodimo po prvem novembrskem tednu, nam o moči inflacijskih gibanj več pove pogled na gibanje cen v zadnjih dvanajstih mesecih. Glavnina rasti cen se namreč zgodi v prvi polovici leta, v drugi polovici leta pa se cene zvišujejo zelo malo. Izjema od ...