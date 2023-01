Energija sonca

V kolumni preberite:

Silicij je drugi najpogostejši element v zemeljski skorji. Predstavlja kar 25,7 odstotka zemeljske teže. Nahaja se v glini, granitu, kremenjaku in pesku. Je najpomembnejša sestavina stekla, cementa, keramike, silikonov, in kar je za sodobno človeštvo (in to kolumno) še posebno pomembno, vseh polprevodniških naprav, med njimi tudi sončnih celic. Kar 95 odstotkov zdaj proizvedenih jih namreč uporablja silicij kot polprevodnik, ki energijo sonca pretvori v električno energijo.