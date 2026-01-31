Enigma Logar

Da je do te prebuje dejansko prišlo, kažejo ankete, kjer je njegova stranka v vzponu.

V zadnjih treh letih, odkar je Anže Logar po »sladkem porazu« na predsedniških volitvah napovedal »začetek nečesa velikega«, smo mnogi kritizirali njegovo neaktivnost. Sila, ki se je predstavljala kot preoblikovalka slovenske politike, ni znala artikulirati več od všečnih banalnosti, melanholično je objokovala slovensko »razklanost« in dovolila, da so njen politični tempo določali drugi: predvsem njen (nekdanji) veliki brat. Celo drama Logarjeve ločitve od SDS (ki je potekala z neizbežnostjo, a tudi s hitrostjo gibanja tektonske plošče) se je zgodila takrat, ko se je Janezu Janši zazdelo, da ima notranjega disidenta dokončno dovolj: čeprav mu, roko na srce, ni ravno grenil dni s posebno ostro kritiko. Mnogi smo menili, da je bedna melodrama Logarjevega osamosvajanja, ki je ...