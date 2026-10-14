Estetizacija politike

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Filozof in občasni arhitekt in oblikovalec Ludwig Wittgenstein je zapisal, da »ko gradimo hiše, govorimo in pišemo«. Arhitektura ni samo umetnost gradnje, ampak je tudi v kamnu, opeki in betonu zapisana komunikacija o ljudeh, ki so jo zgradili, in družbi, ki jo uporablja (ali zanemarja). Gradnja je seveda precej dražji in počasnejši način komunikacije kot časopisna kolumna, ki jo lahko preberemo dan po tem, ko je bila napisana. Vendar razkriva informacije, ki je časopisni papir ali zaslon telefona redko eksplicitno priznata. Zato oblika sveta, ki ga načrtujemo in nato v njem živimo, šteje in govori. Sem ne spada samo arhitektura, ampak tudi industrijsko in ...