Evropa: prikriti hujskač, prikriti poraženec vojne proti Iranu

V zadnjih letih hladne vojne se je v vzhodnem bloku širila šala. V eni od njenih številnih različic se vodstvo Ljudske socialistične republike Albanije sestane, da bi razpravljalo o krizni situaciji. V mukotrpni razpravi, kako državo izvleči iz gospodarske stagnacije in politične osamitve, pade predlog: napovejmo vojno Ameriki!

Po trenutku revolucionarnega vzhičenja se člani politbiroja povrnejo k realizmu: to bila norost, vojno bi izgubili, bili bi okupirani in naš, edini pristni socializem bi propadel. »Točno tako!« odgovori predlagatelj. »Še več, Amerika bi nam pomagala pri obnovi!«