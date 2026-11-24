Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Proizvodni PMI, to je indeks nabavnih menedžerjev, v državah območja z evrom že od februarja presega vrednost, ki kaže na rast (nad 50), kar utrjuje pričakovanja o spodbudni rasti industrijske proizvodnje v predelovalnih dejavnostih. Žal se to ne sklada z dejanskimi podatki. V prvih devetih mesecih je bila medletno nižja za 1,3 odstotka, vendar so razlike med državami velike. Pri največjih štirih državah ni veliko novega. V Nemčiji je industrijska proizvodnja v tem obdobju upadla za 2 odstotka, v Italiji je bila nespremenjena, v Franciji in Španiji pa je porasla za 0,6 oziroma 0,8 odstotka. Višja rast na Nizozemskem (5,7 odstotka) in Danskem (9,1 odstotka) ...