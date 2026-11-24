Višje cene goriv zaradi razmer na Bližnjem vzhodu so dodatno prispevale k občutnemu padcu prodaje avtomobilov z motorjem na notranje zgorevanje.
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Proizvodnja polproizvodov v območju z evrom od začetka leta stagnira. FOTO: Voranc Vogel/Delo
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Proizvodni PMI, to je indeks nabavnih menedžerjev, v državah območja z evrom že od februarja presega vrednost, ki kaže na rast (nad 50), kar utrjuje pričakovanja o spodbudni rasti industrijske proizvodnje v predelovalnih dejavnostih. Žal se to ne sklada z dejanskimi podatki. V prvih devetih mesecih je bila medletno nižja za 1,3 odstotka, vendar so razlike med državami velike. Pri največjih štirih državah ni veliko novega. V Nemčiji je industrijska proizvodnja v tem obdobju upadla za 2 odstotka, v Italiji je bila nespremenjena, v Franciji in Španiji pa je porasla za 0,6 oziroma 0,8 odstotka. Višja rast na Nizozemskem (5,7 odstotka) in Danskem (9,1 odstotka) ...
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