Evropski odgovor na Silicijevo dolino

Nulti režim bodo lahko izkoristila hitrorastoča podjetja, ki pa zaradi tega ne bodo nujno zapustila domačega pravnega sistema, če ne bodo želela.

Nulti ali 28. režim. Nov poskus evropske komisije, ki bo zadržal velika hitrorastoča evropska podjetja v Evropi, ali nov visokoleteči strel mimo tarče? Kakršenkoli bo že končni izkupiček od nove rešitve, bo pokazal čas in v vsakem primeru je ta pravni okvir za evropska podjetja dobrodošel. Predlog zanj je nekako nakazal že Mario Draghi v svojem znamenitem poročilu. V zadnjih 25 letih je imela skoraj polovica hitrorastočih podjetij v ZDA (241 od 426), ki so presegla tržno kapitalizacijo bilijon dolarjev (tako imenovani samorogi), ustanovitelja, ki je bil državljan Evropske unije. To pomeni, da je bila evropska ideja uspešno monetizirana v ZDA, največkrat v Silicijevi dolini, ob podpori velikega ameriškega trga in kapitala. S tem so za ZDA nastali ugodni multiplikativni učinki, ki bi v ...