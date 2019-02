Fašistični flancati

Ko je pri nas stekla debata o tem, kako si je ustvaril in kako sesul novinarsko slavo Claas Relotius, do decembra eden vodilnih nemških reporterjev in zvezda Der Spiegla, se je govorilo predvsem o Trumpu in Ameriki ter o Bližnjem vzhodu in migrantih. Na drobno in debelo si je izmišljal podatke in poudarke, s katerimi je krasil svoja poročila – da bi bila trumpova Amerika še bolj trumpovsko zagamana, usode beguncev še bolj krvavo pretresljive. V njegovi obsežni, dolgo z navdušenjem spremljani produkciji pa je še ena, ki se meni zdi še bolj zgovorna: to je intervju z gospo Traute Lafrenz.



​Skoraj stoletna gospa Lafrenz – rojena je bila maja 1919, Relotius je imel intervju z njo lani poleti – je bila v mladosti študentka medicine v Münchnu. Leta 1942 se je pridružila ilegalni protinacistični skupini Bela vrtnica, ki je pisala in ciklostirala letake z informacijami o nacističnih zločinih in s pozivi k odporu. Že prvo leto so večino odkrili, zaprli, šest so jih obsodili na smrt in usmrtili. Traute Lafrenz so ujeli šele pozneje, dolgo je bila v zaporu, tako da je dočakala prihod ameriške armade in s tem rešitev. Po vojni se je izselila v ZDA, študirala medicino in postala zdravnica ter psihoterapevtka antropozofske smeri. Zdaj kot upokojenka živi v domu za stare in tam jo je obiskal Relotius. Iz kratkega pogovora je naredil obsežen članek o nacizmu, uporu proti njemu in tako dalje … Prav ta »in tako dalje« mu je omajal status. Relotiusu ni bilo dovolj, da se pogovarja z zadnjo živo antinacistično »vrtnico«, ki mu je pripovedovala, kako je bilo, kako so izvedli to in to akcijo … Ne, Relotius je hotel paralele z današnjo situacijo v Nemčiji in po Evropi, hotel je obsodbo nove desnice in populistov in ekstremistov. Hotel je svarilo iz ust moralne avtoritete: »Tako se začne!«, »v kali je treba zatreti«, »smo pred katastrofo« … Toda stara gospa dr. Lafrenz, ki je šele po objavi zvedela, kaj vse je baje rekla čez sodobne Nemce, demonstracije v Chemnitzu, parlament … se je uprla: Oprostite, o tem sploh nisem govorila! To si je kar izmislil!



Poskusim si predstavljati, koliko slovenskih novinarjev bi se uprlo skušnjavi, da tak intervju uporabi za zgražanje nad sodobnimi sovražnimi fenomeni. Verjetno prav redki. Skozi naše medije se po zaslugi novinarjev, politikov in »javnih oseb«, ki pridejo do besede, vali neskončen hudournik antifašizma, nenehno opozarjanje na množico grozot, ki se baje dogajajo … vse izraženo s pomočjo Hitlerja in fašizma … Seveda je v tej retoriki zelo opazna tudi vulgarnost, najudarnejši se težko odpovejo f***ing temu in onemu, a velika fašistoidna družina difamacije prevladuje … Zakaj? Ker je splošno znana in sprejeta, ker jo zlahka uporabijo tako mulci kot stare gospe, vagabundi in predsedniki centralnih komitejev, ker se z njo človek lahko kiti kot z najvišjimi kolajnami in ker so poleg tega te psovke dovolj ohlapne, da so odprte za vse interpretacije … In tako bomo lahko kmalu praznovali stoletnico, kar so boljševiki socialdemokrate razglasili za socialfašiste (kar je imelo dolgoročen vpliv na vse njihove bratske konkurente), letos pa bo marsikdo slavil tudi bratski objem med Hitlerjem in Stalinom, to je med nacionalsocialisti in komunisti.



V senci te krovne nadstavbe se Mesci jezijo, ker jih Turki zmerjajo s fašisti, pa seveda tudi obratno, in se eni pravdajo, da niso to, drugi se s cmokom v ustih vzdržujejo sodnih postopkov, manjši odred pristašev reda bi s paragrafi predpisal ljubeč govor, da nam ne bi zavladal fašizem, nekateri so čisto prepričani, da vsepovsod poganjajo sami hitlerčki, pa nihče nič ne ukrene … Se najdejo, ki v Evropski uniji vidijo naciste in so drugi, ki se jim zdijo profašistični tisti, ki so proti uniji … Neskončna reka obkladanja in samoobtoževanja, jamranja in hruljenja, ki ne vsebuje samo ojačevalcev okusa, zaradi katerih so Nemci vrgli s prestola Relotiusa, ampak je bolj podobna velikemu krožniku flancatov – dobra porcija kvasa, da testo vzhaja, potem cvrtje v vrelem olju in končno poštena mera sladkorja …



Govor za Prešernov dan je bil dovolj značilen primerek te nabuhle moralistične kritičnosti. Vinko Möderndorfer, pisatelj in predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada, se je odločil stresti jezo na današnje Slovence kot militarizirano, agresivno družbo, vse obsodbe vredno v primerjavi s strumno četo, ki je nekoč korakala s puško in knjigo proti svetlemu obzorju … Dobro nam je podkuril …



Ali lahko v to slovesno dvorano odprem vrata in spustim noter malo hladnega zraka – in to je nekaj, kar testo za krofe in flancate sovraži, takoj neha vzhajat – z njim pa nekaj podatkov. Slovenija se večino svojega samostojnega življenja uvršča med najspokojnejše države na svetu. O tem je veliko podatkov, med najprepričljivejše spadajo ugotovitve Inštituta za ekonomijo in mir, ki od leta 2007 s kar najbolj eksaktnimi merili spremlja, koliko ljudje po vseh 160 državah sveta ogrožajo drug drugega. Njihove raziskave, objavljene vsako leto kot tako imenovan global peace index, so opravljene na podlagi 24 indikatorjev (in nekaj podvrst), zajemajo tako zunanji kot notranji mir in so večinoma merljivi ter jih je mogoče izraziti v številkah. Gre tako za podatke o vojski kot kriminalu, odnose s sosednimi državami in žrtve v domačih konfliktih, za nasilne demonstracije in begunce, trpinčenje otrok in bombe … V vseh dvanajstih letih raziskav se je Slovenija uvrščala med 15 najbolj mirnih in varnih držav na planetu. Leta 2007 je bila na 15. mestu, lani na 12. Občasno je bila tudi znotraj prve desetnije. In to je, roko na srce, velik dosežek, če se primerjamo z letom 1945 in velikim pustošenjem, speljanim s puškami in knjigo.



***



Alenka Puhar je književnica



Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.