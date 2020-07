Fizika okužbe

V zadnjih tednih svet, ki se potaplja v napredujočo spiralo pandemije, obkrožajo svarila o načinih širjenja bolezni, ki bi pomenili še dodatne težave pri njeni epidemiološki kontroli. Po eni strani gre za pojav supertrosilcev bolezni – ljudi, ki okužijo na desetine drugih ljudi; in dogodkov, na katerih se istočasno okužijo na desetine ali stotine ljudi. Drugi pojav, ki vzbuja skrb, je možnost širjenja okužbe z aerosolnimi delci, ki zaradi majhnosti (pod petimi mikroni) dalj časa lebdijo v zraku in jih lahko zanese dalj od dveh metrov, kolikor velja varna distanca za preprečevanje širjenja okužbe.Vsi trije pojavi so bili ...