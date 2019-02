Fojbe, f-kletvica in še maketa  

Veste, kaj je rekel večni prvak Unije Italijanov Istre in Reke Maurizio Tremul, zakaj so morali posneti film Rdeča Istra? Da so v zgodovini posneli že toliko partizanskih filmov, v katerih so kazali fašistična grozodejstva, in je zato prav, če se pokažejo tudi grozodejstva druge strani. Ker, da sta fašizem in komunizem človeštvu enako nevarna.



Italijanski fašizem in slovenski komunizem pa se Tremulu navkljub razlikujeta v številnih ključnih podrobnostih. Fašisti so z nacisti prišli z vojsko in okupirali jugoslovanske narode in izvajali 25-letni teror nad njimi, česar slovenski in hrvaški komunisti niso nikoli počeli Italijanom. V kraške jame so fašisti prvi metali svoje žrtve že pred vojno in med vojno. Italijani naj bi po teh izenačevalnih teorijah delali taborišča, da so si lahko Slovani končno sploh privoščili dopust, sončne kopeli in zdravilne shujševalne kure. Slovanski barbari takih »turističnih taborišč« niso gradili za svoje najboljše sosede. Prvi so drugim požgali slovenski narodni dom, vasi in domala vse šole, drugi tega prvim niti približni niso vrnili… Evo, vsaj tri ali štiri »majhne«, a ključne razlike v sosedstvu, kjer eni že 2000 let napadajo, drugi pa se morajo braniti in dokazovati, da pravzaprav niti približno niso enaki.



Bi ti grozni Slovani metali Italijane v brezna, če ne bi bilo pred tem fašističnega terorja in groze? Bi Tito sploh kdaj prevzel oblast, če ne bi bilo Ducejevih in Dolfetovih spodbud? O tem naj se prereka zgodovinska psihosociologija. Čeprav nam Maurizioti postavljajo povsem nečloveško uganko, kako bi stehtali težo žrtev na vseh straneh, pa vsi vemo, kdo je udaril prvi in kdo je tolkel dolgih 25 let, preden je posegel bog. Očitno pa je mnogim veliko do tega, da bi se stepli še kdaj. Najprej z besedami in filmi, s spomeniki in zgodovinskimi dejstvi. Tudi Dan spomina so Italijani začeli praznovati iz čistega mira, skoraj 60 let potem, ko so vsi pristali na mirovne pogodbe in so oblast prevzele generacije iz čisto druge Evrope. Ali tak revizionizem prinaša napredek Evropi, prinaša več glasov bodočim evroposlancem, ki se bodo borili za enotno Evropo? Bo zaradi takih filmov več sožitja v Evropi, bodo pomagali položaju manjšin? Ugibajmo, če nismo ravno prepričani.



Ničelno toleranco je minule dni zahteval tudi igralec Roman Končar, ker si je naša uspešna pevka in glasbenica privoščila F-kletvico, kakršnih izusti vsak dan na sto tisoče povprečnih Slovencev. Pa ravno ta Roman je našel pogum za te vrste pridige! A kaj je huje: če nam kakšna Lea vsak dan zabrusi kakšno na F, ali pa, če kakšen faliran filmski fičfirič banki, meni ali komur koli »fkrade« 250.000 evrov in se pri tem sklicuje na demokratično pravico do moralega osebnega stečaja?



Podobno licemerski vtis pušča linč nekaterih ministrov in njih oprod, ker so soodgovorni za krajo kokoši iz ene ušive makete. Res je žalostno, da znamo doktorirati na temo goljufije kraje maketnih kokoši, ne vidimo pa milijonov, ki nam jih na debelo cuza domala enaka struktura ljudi iz projekta drugi tir.



Ko je nekdanji minister rekel, da drugega tira ne rabimo še 40 let, bi ga moral premier zbrisati iz svojega telefonskega imenika. Isti minister je naročil študijo pri privatni inštituciji (pri slovenski konkurenci), ki so ji plačali državni denar zato, da je dokazovala, kako se Sloveniji drugi tir ne izplača. Naslednje leto je s študijami dokazoval upravičenost javno zasebnega partnerstva. Potem naročil še revizijo finančnega projekta, za katerega smo lani ponovno odšteli še dodatnih 826.000 evrov Deloittu. Vsaj eno leto smo izgubili z razpravami o Madžarih. Vse to strateško brezumje se nadaljuje v nedogled.



Predstavniki Janševe vlade so leta 2005 sprejeli uredbo o državnem prostorskem načrtu za drugi tir, za katero so 12 let kasneje začeli trditi, da je to pogubna trasa. Pa kako naj verjamemo politiki, ki sama pljuva po svojih načrtih? Smo edina država na svetu, ki nima urejene železnice do svojega morja, čeprav so se tega zavedali celo v kolonialnih nerazvitih državah po svetu, tudi na Divjem zahodu in tudi Franc Jožef sredi tedaj razsvetljene Evrope.. Ampak, če bi Franc Jožef pred 170 leti poslušal takšne stranke, kot jih premoremo zdaj mi, bi skozi Slovenijo še danes vozili fijakarji. Če je res, da kradejo pri tako nadzorovanem drugem tiru, pomeni, da kradejo še bolj pri vsakem »tiru« in da v tej državi potemtakem nikoli več ne bi smeli ničesar zgraditi, da bi se ubranili peklenske korupcije. Ma koga oni farbajo?