Fovšija ali strategija?

Kaja Kallas je kapitulirala. Pa ne, kot bi si želel Putin, pod pritiski Kremlja in njegovih prikritih in odkritih zaveznikov v Evropski uniji, ki estonske političarke ne morejo in ne morejo prebaviti; klecnila je pred veliko bolj neizprosnim nasprotnikom, katerega sila je strahovitejša od ruskega jedrskega arzenala: slovensko fovšijo. Je to škodoželjna ocena, ki sem jo nekritično povzel od osmoljenke procesa izbire? Je zlo v očesu, ki vidi zlo? Sem prehitro privolil v samoumevnost, po kateri pripadnikom domače politične elite kar pripadajo visoke funkcije? Sem postal žrtev zlagane nacionalistične solidarnosti, po kateri mora Slovenija vselej podpirati Slovence na visokih mednarodnih funkcijah? Ne: vladnim predstavnikom, natančneje rečeno, njenemu predsedniku, se ni zdelo vredno niti ...