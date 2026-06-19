Frizbi na paradi

Frizbi se je odbil od dlani in odletel proti jugu Kongresnega trga ter se po pristanku na betonu odkotalil policistu naravnost na njegov levi, do visokega sijaja zloščeni škorenj. Pobral ga je in si predmet iz upogljivega polikarbonata previdno ogledal z obeh strani. Leteči obroč sva si s prijateljico na robu paradne gneče podajali že dolgo. Kako uro naju je po uradni dolžnosti opazoval in ocenjeval varnostno tveganje, ki ga utegneva predstavljati midve in igrača, ki sva si jo previdno podajali skozi mlad večer.

Začeli sva tik ob boku skupine skrajnih desničarjev, ki si pravijo domoljubi in vsi hodijo k istemu brivcu, in so prav tako prišli na Parado ponosa, da s svojimi pisanimi zastavami in celostno plemensko estetiko izrazijo podporo mavrični skupnosti in županu Zoranu Jankoviću. Še preden je frizbi pristal na policistovem škornju, je v zraku kar nekajkrat prebil policijski obroč, ki jih je obkrožal, in se odvalil med do visokega sijaja zloščene škornje slovenskih rodoljubov.