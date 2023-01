V nadaljevanju preberite:

Vstaji, ki se porodi znotraj vladajoče elite, od časov uporov francoske aristokracije proti sončnemu kralju pravimo tudi »fronda«. Tudi slovenskemu sončnemu kralju se zna zgoditi upor znotraj elite, na katero se naslanja pri vladanju. Do tega je še daleč: in tudi v tem primeru bi stavil, da se bo znova končalo z zmago sončnega kralja. A vendar, nižja je priljubljenost vlade, hitreje se zna zgoditi, da bo del levosredinske elite razglasil, da je »izgubila stik z ljudstvom« in da je torej čas za nove obraze.

Ena od razpok, v katero utegne svojo nogo vstaviti fronda in izkoristiti razkorak med politikami vlade in občutjem množic, je zunanja politika. Prav to je področje, kjer je kontinuiteta s prejšnjo vlado najmočnejša. To je tudi področje, kjer so se najprej in najglasneje oglasili kritični glasovi iz levosredinske elite, nezadovoljni nad usmeritvijo oblasti, ki so jo sami pomagali ustoličiti. V pismih, naslovljenih na premiera in zunanjo ministrico glede politike Slovenije do vojne v Ukrajini, bi se že lahko nakazali prvi obrisi fronde.